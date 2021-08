Verbouwen blijft populair, aannemers zijn schaars

Dat we tijdens de coronacrisis niet hebben stilgezeten, dat is inmiddels wel duidelijk. Verbouwen en klussen stonden hoog bovenaan onze to-do lijst. Inmiddels is het bijna onmogelijk om op korte termijn een aannemer in te huren voor een aanbouw, renovatie of verduurzaming van je woning. Aannemers en klusbedrijven zijn volgepland, soms al tot in het nieuwe jaar.

Lange wachttijden dus, voor alle huiseigenaren die van plan zijn om hun keuken of badkamer te verbouwen of wat extra ruimte willen creëren. Voorlopig blijven loodgieterswerk, schilderwerk en de iets grotere werkzaamheden als het maken van dakkapellen liggen. Een belangrijke reden dat er meer wordt verbouwd, is dat we meer geld te besteden hebben. Er is flink wat gespaard: 42 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is veel meer dan de jaren ervoor. Daarnaast is de rente laag, waardoor het goedkoop is om een hypotheek op te hogen.

Veiligheidsglas

Er zijn praktische, esthetische en duurzame verbouwingen. Een huis dat goed onderhouden is, zie je terug in de prijs die je voor je huis krijgt. Daarnaast is het ook belangrijk dat een huis veilig is. Neem glas. Wanneer je glas in een woning toepast, zijn er verschillende situaties waar veiligheid in beeld komt, zeker als het glas altijd binnen handbereik is. Veiligheidsglas is een verzamelnaam voor verschillende soorten glas die net voor dat stuk extra stevigheid zorgen van het glas, minder snel breken en berekend zijn op andere gevaren als inbrekers en brand.

Energiebesparende aanpassingen

Als je wil investeren in je huis, is het belangrijk dat je dit doet om de woning comfortabeler te maken, dus voor het eigen woonplezier, en om energiebesparende aanpassingen. Een geïsoleerd huis is niet alleen aangenaam, maar zorgt ook voor het drukken van de energiekosten. Het kan net voor wat extra voordeel zorgen in vergelijking met andere woningen, als je je huis wil verkopen.

Ruimte winnen

Een belangrijke reden voor mensen om te verhuizen is ruimtegebrek. Aangezien de huizenmarkt momenteel oververhit is en de prijzen de pan uit rijzen, kiezen woningeigenaren voor verbouwen. Met een uitbouw, een dakkapel of garageverbouwing is er al veel ruimte te winnen. Daarnaast verhoog je hiermee de waarde van je huis. Aan een verbouwing hangt uiteraard wel een prijskaartje, maar het voordeel is dat je deze kosten makkelijker kan spreiden. Afhankelijk van de verbouwing kan je in fases te werk gaan. En als je ook nog in je huis kan blijven tijdens de verbouwing, scheelt dat in extra in de kosten.

Subsidie

Ten slotte bestaan er nog maatregelen en subsidies voor woningeigenaren die willen verbouwen. Met name als het om energiebesparende ingrepen gaat, is het mogelijk om voor een subsidie in aanmerking te komen. Te denken valt aan een subsidie voor hoogrendementsbeglazing, dakisolatie of de plaatsing van een condentieketel. En laten we de BTW-voordeel van verbouwen niet vergeten: die is slechts 6 procent.