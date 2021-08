Verdachten explosies Poolse supermarkten staan terecht

Twee verdachten van explosies bij Poolse supermarkten staan maandag terecht bij de rechtbank in Alkmaar. De twee Amsterdammers Antonio N. (26) en Hyron A. (20) worden verdacht van aanslagen op Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther op 8 december 2020, in Beverwijk op 12 december 2020 en op 4 januari dit jaar in Tilburg.

Het betreft maandag inleidende zittingen, de zaken worden later inhoudelijk behandeld. Op 23 augustus en 27 september volgen nog twee voorbereidende zittingen met twee andere verdachten, een 26-jarige man uit Amsterdam en een 19-jarige verdachte uit Amstelveen.

In december en januari waren er zware explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Deze veroorzaakten veel schade en gevaar voor de omgeving. Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. In juni werd voor de derde keer een explosief gevonden bij de Poolse supermarkt in Beverwijk.