Aantal meldingen trombose en laag aantal bloedplaatjes stagneert

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver 41 meldingen gekregen van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met een coronavaccin van AstraZeneca of Janssen. Bij de vorige update, twee weken geleden, ging het nog om 40 meldingen. “Er wordt veel minder geprikt met de vaccins van AstraZeneca en Janssen”, verklaart directeur van Lareb Agnes Kant de afvlakking van het aantal meldingen.

Na een melding doet Lareb onderzoek naar onder meer het specifieke medische beeld van de gevaccineerde. “In het geval van de bijwerking gaat het om een heel uitgebreide trombose op bijzondere plaatsen, met een sterke daling van het aantal bloedplaatjes”, legt Kant uit. “Ook wordt een test gedaan, op basis waarvan kan worden bepaald of het om de bijwerking gaat.”

Van 21 van de meldingen is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking van de vaccins gaat, evenveel als twee weken geleden. In de overige 20 gevallen ging het ook om trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, maar niet met dat specifieke medische beeld of de positieve testuitslag. Dan kun je niet concluderen dat het de bijwerking is van het vaccin, aldus Kant. “Trombose kan ook een tekort aan bloedplaatjes veroorzaken. Dat ziektebeeld is op zichzelf niet zo bijzonder.”

Ook na de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes binnengekomen, tot dusver 19 in totaal. In geen van die gevallen werd met een test aangetoond, of bleek op basis van het medische beeld dat het om een bijwerking van de vaccins gaat.