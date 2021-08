Hoekstra: moeizame formatie vraagt redelijkheid van alle partijen

De moeizame kabinetsformatie vraagt “redelijkheid van een ieder”, vindt CDA-leider Wopke Hoekstra. Zelf zegt hij zich ook “constructief” op te stellen. Maar hij laat het aan VVD en D66, de winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen in maart, om te bepalen hoe het nu verder moet.

Hoekstra sprak dinsdag met VVD en D66, onder toeziend oog van informateur MariĆ«tte Hamer. De twee liberale partijen hebben de afgelopen weken samen een document op hoofdlijnen opgesteld dat als basis moet gaan dienen voor een uiteindelijk regeerakkoord. De CDA-leider sprak na afloop van een “eerste gedachtewisseling” over dat stuk.

“Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, ook dingen die me niet aanspreken”, zegt Hoekstra daarover. Hij noemt dat “onvermijdelijk” als twee andere partijen samen zo’n stuk opstellen. Of het CDA op basis van de inhoud bereid is mee te praten over een nieuwe coalitie, wil hij nog niet zeggen. “Het is belangrijk dat je dan ook je eigen idealen verwezenlijkt ziet.”