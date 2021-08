Kaag: ambassadepersoneel Afghanistan van bed gelicht door VS

Het Nederlandse personeel op de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zaterdagnacht van het bed gelicht door Amerikaanse militairen. Dat zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer.

“In de nacht van zaterdag op zondag zijn de uitgezonden stafleden van de ambassade van het bed gelicht. Tegen hen is gezegd: de compound wordt binnenkort overvallen, ga nu naar de luchthaven”, aldus Kaag. Medewerkers van andere ambassades kregen volgens de minister dezelfde boodschap. Door de haast en een probleem met de communicatieapparatuur was er geen mogelijkheid om meteen het lokale Afghaanse personeel ook in te lichten, aldus Kaag.

NRC berichtte dat het lokale personeel zondag een verlaten ambassade aantrof. Volgens Kaag was er te midden van de haastige evacuatie van de ambassade een “communicatie breakdown”. Toen het weer mogelijk was om vanaf het vliegveld contact te zoeken met het lokale personeel, is dat gebeurd, benadrukte Kaag.

Ze hoopt dat de komende dagen een aantal mensen in veiligheid kan worden gebracht. “Zeker het lokale ambassadepersoneel. Zij hebben alles in het werk gesteld om het vertrek van de tolken mogelijk te maken.”

Maar ze gaf daarbij wel een waarschuwing. “Wij hebben totaal geen invloed, geen controle. We hebben niet de middelen om mensen vanuit plekken verder dan Kabul weg te halen, dat doen andere landen ook niet. Het risico is er dat mensen de luchthaven niet kunnen en zullen bereiken. Nee, er is geen garantie. Dat is de vreselijke realiteit.”