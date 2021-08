Kamer geërgerd dat vragen over Afghanistan onbeantwoord bleven

Het debat in de Tweede Kamer over de crisis in Afghanistan is dinsdag begonnen met een botsing tussen partijen en het kabinet. Vragen die de Kamer had gesteld aan het kabinet waren aan het begin van het debat nog niet beantwoord, tot ergernis van de meeste partijen.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt het uitblijven van de antwoorden “van weinig respect richting de Kamer” getuigen en noemde het een “slechte start van het debat”. Zij en anderen vroeg de betrokken bewindslieden om uitleg.

Minister van Defensie Ank Bijleveld zei dat het kabinet “dag en nacht bezig is met de crisis te managen” en dat de ambtelijke ondersteuning van de ministeries zich daarop richt. “First things first”, aldus Bijleveld. Ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zei dat “alle mensen met kennis van zaken zijn ingezet voor de crisisbeheersing”.

Dit schoot SP-Kamerlid Renske Leijten in het verkeerde keelgat. De suggestie dat de Kamer lastige vragen stelt en zo “mensen op het ministerie afhoudt van crisisbeheersing wil ik héél ver van mij werpen” – die is wat haar betreft “een beetje gemeen”. De vragen waren ingediend voordat de situatie in Afghanistan uit de hand liep, aldus Leijten.

De ministers gaven aan de gestelde vragen in het debat mondeling te willen beantwoorden.