Minder covidpatiënten in ziekenhuizen, na toenames afgelopen dagen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 72 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht.

“De instroom van covidpatiënten in de kliniek is afgelopen week gestabiliseerd. Op de ic daalde de instroom van nieuwe patiënten. Door de langere ligduur op de ic leidt dit waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de covidbezetting op de ic”, stelt het LCPS in een toelichting.

Door drukte moesten er afgelopen etmaal 4 coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Maandag waren dat er 5.