Nederlands toestel via tussenstop in de regio onderweg naar Kabul

Er is weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Dat heeft demissionair buitenlandminister Sigrid Kaag gemeld in de Tweede Kamer. Het toestel is dinsdagmiddag vertrokken vanuit Eindhoven en zal nog een tussenstop maken in de regio.

Het vliegtuig zal een nieuw ambassadeteam afzetten plus 62 militairen voor de beveiliging. Zij zullen de werkzaamheden vanuit Afghanistan voortzetten. Het is de bedoeling dat het toestel daarna mensen uit het land weg haalt.

Maandag was ook een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan, maar dat kreeg op het laatste moment geen toestemming om te landen op het vliegveld van Kabul. De situatie was daar te onveilig en extra beveiliging kreeg voorrang. Uiteindelijk wil Nederland meerdere vluchten uitvoeren, zei de minister eerder.

Wanneer het toestel precies kan landen, zei Kaag er niet bij. Voor vluchten naar Afghanistan is Nederland “ontzettend afhankelijk van onze Amerikaanse vrienden en bondgenoten”. “Zonder hun veiligheidsinformatie, zonder hun air cover, zonder hun bescherming van de luchthaven is er niets mogelijk.” De VS houden volgens Kaag ook druk op de Taliban om te voorkomen dat de evacuatieoperaties aangevallen worden.

Kaag sprak van een “dramatisch einde” van de afgelopen twintig jaar buitenlandse inmenging in Afghanistan. Ze kijkt er naar eigen zeggen “met enorme somberheid naar”.