Ruim 735.000 euro opgehaald voor slachtoffers aardbeving Haïti

Op Giro 5125 voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti is sinds zondag 735.519 euro binnengekomen, aldus het Rode Kruis dinsdag. Volgens de hulporganisatie is het aantal doden in het land opgelopen tot 1417 en zijn zo’n 84.225 huizen ernstig beschadigd of verwoest door de aardbeving van afgelopen zaterdag.

Er zijn momenteel 6975 gewonden. Het aantal gewonden en doden kan nog verder oplopen omdat nog steeds niet alle plattelandsgebieden zijn bereikt. Ook zijn de gevolgen van de tropische depressie Grace nog niet bekend, aldus de hulporganisatie. Deze trok maandagavond over het land.

De hulporganisatie houdt er rekening mee dat er meerdere aardverschuivingen en plotselinge overstromingen zijn ontstaan. Veel mensen moesten tijdens de regenval buiten of in onveilige schuilplaatsen verblijven. De organisatie biedt op dit moment ondersteuning bij zoekacties en reddingsacties, maar ook bij het geven van acute medische zorg.