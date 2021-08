Rutte: er zijn nog geen partijen afgehaakt bij de informatie

Er praten nog altijd vier partijen mee over mogelijke kabinetsdeelname. Dat zei demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte dinsdagavond laat na een dag vol besprekingen. Enkele uren eerder had ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich hardop afgevraagd waarom hij eigenlijk nog wordt uitgenodigd.

Rutte sprak laat op de avond voor de tweede keer met PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Die waren eerder op de dag ook al eens langs geweest voor een gesprek. Dat riep de vraag op of Segers misschien was afgehaakt, waardoor voortzetting van de onderhandelingen met PvdA en GroenLinks zo’n beetje de laatst overgebleven optie zou worden.

Volgens Rutte kwamen de linkse politici nog een keer terug omdat bij de eerste ontmoeting D66-leider en demissionair buitenlandminister Sigrid Kaag verstek moest laten gaan vanwege een Kamerdebat over de situatie in Afghanistan. Zij sloot later alsnog aan. De VVD’er noch Klaver of Ploumen wilde veel kwijt over de inhoud van de tweede ontmoeting. Wel zei Kaag dat het “hele goeie gesprekken” zijn geweest.

Segers zei eerder dinsdag dat hij “uit beleefdheid” kwam opdagen na uitnodigingen van de informateur, maar niet goed begreep waarom hij die uitnodigingen nog kreeg. Kaag heeft al gezegd dat ze een coalitie met de ChristenUnie niet ziet zitten. Als hij “niet gewenst en niet nodig” is, heeft verder praten wat hem betreft weinig zin. Toch trekt de ChristenUnie zich niet uit eigen beweging terug uit de besprekingen. Segers vindt het aan de twee partijen die nu de leiding over het informatieproces hebben om een keuze te maken.

Woensdag wordt er verder gesproken over de vorming van een nieuw kabinet, zei Rutte. Dan komen volgens hem CDA-leider Wopke Hoekstra en diens secondant Pieter Heerma weer langs. Of er met meer partijen wordt gesproken en zo ja in welke combinatie, is nog niet bekendgemaakt.