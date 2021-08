‘Veel patiënten met verzwakte afweer onbeschermd door vaccins’

Ongeveer een half miljoen patiënten in Nederland met een verzwakt of verstoord immuunsysteem zijn niet of onvoldoende beschermd door coronavaccins. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van onder meer UMC Groningen, het Erasmus MC, UMC Utrecht en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg. Mogelijk kan een derde of een vierde prik uitkomst bieden voor deze patiënten, maar dit moet nog onderzocht worden.

“Het lijkt erop dat er bij nier- en longtransplantatiepatiënten veel mensen tussen zitten die niet goed beschermd zijn na het vaccineren. Datzelfde geldt voor patiënten die een ernstige afweerstoornis hebben. Ook zijn er patiënten met bloedziekte die mogelijk niet beschermd zijn”, zegt onderzoekcoördinator Daniël Warmerdam.

Onder meer dialysepatiënten en bepaalde patiënten die nog geen immuunonderdrukkende medicatie gebruiken zijn volgens de onderzoekers mogelijk wél goed beschermd door vaccinaties. “Het positieve is dat een aantal groepen wel beschermd zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die niet goed reageren op vaccinatie”, aldus Warmerdam.

Verschillende onderzoekscentra zijn begin dit jaar begonnen met de studies naar de werking van vaccinaties bij patiënten met een verzwakte afweer. De studies maken deel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma Covid-19, bedoeld om de gevolgen van het coronavirus te onderzoeken.