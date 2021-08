Verdachten aanslagen Poolse supermarkten langer vast

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op Poolse supermarkten in Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg blijven langer in voorarrest, zo heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag laten weten.

Beide verdachten, een 20- en een 26-jarige man uit Amsterdam, verschenen maandag voor de eerste keer voor de rechter tijdens een inleidende zitting. Een van hen, de 26-jarige Antonio N., zou chauffeur zijn geweest bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. De 20-jarige Hyron A. zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg. Het OM meldde maandag hem inmiddels ook te linken aan een derde aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer.

In het omvangrijke onderzoek – dat zich toespitst op vijf aanslagen bij vier supermarkten – heeft justitie inmiddels zeker vijf verdachten op de korrel. Vier van hen zitten vast, een vijfde nam de wijk naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven. De verdenkingen tegen de verdachten zijn niet identiek, maar volgens het OM bestaat tussen alle zaken wel overlap. De officier van justitie zei maandag dat alles erop wijst dat de aanslagen het werk zijn van een organisatie.

Een van de eigenaren van de supermarkten zei nog altijd geen idee te hebben in welke hoek de opdrachtgevers voor de explosies moeten worden gezocht. Komende maandag verschijnt een derde verdachte voor het eerst voor de rechter. Hem wordt een meer sturende rol toegedicht.

De aanslagen op de supermarkten hadden plaats in december vorig jaar en januari dit jaar. Volgens het OM werden die “op professionele wijze en met zware explosieve constructies” gepleegd.