Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers in Nederland een uitdagend jaar geweest. De MKB is hard getroffen door de overheidsmaatregelen, terwijl ze het kloppend hart van de economie zijn. Nederland telt 1,9 miljoen MKB’ers die werk bieden aan 7 miljoen mensen. Wie zijn deze MKB’ers? In de nieuwe rubriek Ondernemend Nederland neemt Nieuws.nl een kijkje in de keuken van ondernemers. Deze week: Commercieel Directeur Carel Alberts van BVCM.

Het bedrijf bestaat zestien jaar en Carel is inmiddels veertien jaar als aandeelhouder betrokken. BVCM begon als business to business incasso-organisatie en sinds acht jaar helpen ze ook bedrijven met hun debiteurenbeheer. “Wij benaderen debiteuren(klanten) over onbetaalde facturen namens hun opdrachtgevers. We verwachten vaak dat we krijgen wat we geven, maar helaas is dat niet altijd zo. Jouw normen en waarden zijn niet altijd hetzelfde als die van je klant. Sommige ondernemers zijn slordig, hebben hun processen niet op orde, raken facturen kwijt of kunnen niet betalen. Dat laatste speelt zeker een rol, maar dat is niet de hoofdmoot. En soms zijn mensen het niet eens over een factuur en ontstaat er een dispuut. Het gaat dus over het algemeen over niet willen of niet kunnen betalen, zo moet je het zien.”

“Mensen denken vaak dat als het met de economie slecht gaat, dat wij het druk hebben”

Carel is commercieel directeur en houdt zich bezig met het beleid, de strategie en alles wat met de commercie te maken heeft. “Ik stuur de marketing en sales aan.” Hij en zijn drie mede-directieleden hebben bijna tachtig mensen in dienst. “Onze incasso portefeuille groeit. Mensen denken vaak dat als het met de economie slecht gaat, dat wij het druk hebben. Dat is niet zo. De kans dat iemand ons betaalt, is dan ook kleiner. In slechte tijden zijn mensen voorzichtig. Als het daarentegen goed gaat, worden vorderingen makkelijker uit handen gegeven.”

De kracht van BVCM zit in het persoonlijke contact met hun debiteuren. “Wij bellen binnen 24 uur de debiteur. Door in contact te blijven, zorg je ervoor dat jouw rekening boven op de stapel komt te liggen. Goed debiteurenbeheer bestaat uit herinneringen, mails, bellen. Je moet het bijhouden en structureel uitvoeren. Onze slogan is: omzet is pas omzet als er betaald is. Op een gegeven moment accepteer je het niet langer dat een factuur niet betaald wordt. Dan komt zo’n vordering bij ons. Dan gaan wij die debiteuren op een correcte wijze aanschrijven, mailen maar ook bellen. Van een kale kip kan je niet plukken, dus soms moeten we accepteren dat er minder betaald wordt. Als er niet betaald wordt, adviseren wij de gang naar de rechter te maken.”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Mijn opa was kruidenier in Amsterdam. Hij had de tweede supermarkt van Albert Heijn in beheer. Mijn vader was ook zelfstandig ondernemer, net als mijn broertjes. Het ondernemen zit dus in mijn bloed. Toen deze kans voorbijkwam, heb ik die gegrepen. Ik ben iemand die denkt in kansen en mogelijkheden. Daarbij ben ik ook wel eigenwijs en zelfverzekerd. Ik dacht: dat ondernemen moet ik ook kunnen. Hiervoor was ik in loondienst en deed ik links en rechts wat losse projecten.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Vrijheid, verantwoordelijkheid en luisteren naar je relaties, dus je opdrachtgevers en klanten. Het gaat om kansen creëren en creatief zijn. Hoe kan je opdrachtgevers helpen? Dat is echt ondernemen voor mij. Vrijheid voor mij betekent dat ik met mijn teamgenoten kan ontdekken hoe we succesvol kunnen zijn, zonder directe beperkingen.”

Wat is jouw grootste zorg als ondernemer?

“Een zorg zie ik als een uitdaging. We moeten het elke dag weer waarmaken, in de goede zin van het woord. Het waarmaken is heel simpel: zorgen dat we aan alle verplichtingen kunnen voldoen in de breedste zin van het woord. Er zijn veel gezinnen die van onze omzet moeten eten. Als je ondernemer bent, kom je als eerste binnen en ga je als laatste weg. Als je werk je hobby is, maken die uren niet uit. Zolang je resultaten boekt en tevreden medewerkers hebt, dan heb je ook tevreden klanten.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Dat onder druk alles vloeibaar wordt. Ik bedoel daarmee dat onder druk mensen creatief worden om te zorgen dat ze kunnen overleven. Een goed voorbeeld is de horeca die dicht moest en aan thuisbezorging en afhalen ging doen. Zeker in die sector stond overleven bovenaan en dan word je creatief. Daar zijn we heel goed in als Nederlanders. Mouwen opstropen en dan op standje overleven. Hierdoor gaan we in kansen denken in plaats van bedreigingen.”

Wat is het grootste vooroordeel over ondernemers?

“Dat ze heel veel geld verdienen. Ik denk dat veel mensen niet weten hoeveel energie een ondernemer elke dag weer moet steken om te zorgen dat de dag van morgen net zo succesvol wordt als vandaag. Ik vind ook altijd dat er dan een soort van afgunst is, als een ondernemer wel goed verdient. Dat klinkt misschien wat zwaar uitgedrukt, maar wij kunnen nergens onze hand ophouden. Door de regelingen konden bij veel bedrijven salarissen betaald worden, maar mensen moeten wel realiseren dat een bedrijf zonder zo’n regeling failliet kan gaan.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“Ik zou de vele regeltjes vereenvoudigen, zodat iedereen het snapt. Verder zou ik investeringen in innovatie stimuleren en de infrastructuren optimaliseren. En ik zou werkende mensen stimuleren en motiveren, want dat levert meer op. Bijvoorbeeld door opleidingen en het verbreden van hun kennis. Dat gebeurt nu niet genoeg en dat kan je nooit genoeg stimuleren.”

Met welke ondernemer zou je graag een terrasje willen pakken en waarom?

“Dat zijn er een heleboel. Maar als ik moet kiezen, dan zou ik met Michel Perridon op het terras willen zitten, omdat hij heel succesvol is geworden. Dat is bij hem niet vanzelf gegaan. Hij heeft zijn bedrijf van de grond af aan opgebouwd en dat is met vallen en opstaan gegaan. Ik ben nieuwsgierig naar zijn levenslessen en wat hij mensen zou afraden.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Ik denk dat als je een idee hebt en je gelooft erin, dat je daarna moet vasthouden. Ik bedoel daarmee dat je erin moet geloven. Door vastberadenheid en door vol te houden, zijn ondernemers succesvol geworden. Het college zou dus gaan over geloven in jezelf. Ondernemers die dat doen, zijn succesvol.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Luisteren, luisteren, luisteren, elke dag weer, naar je medewerkers en klanten. En van daaruit de juiste keuzes maken.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik vanuit overzicht handel en van daaruit strategische keuzes maak, waarbij ik zeker niet altijd de wijsheid in pacht heb. We doen het met elkaar. En dan kom je toch weer uit bij luisteren. Ik krijg altijd terug dat ik duidelijk ben. Dus dat waardeer ik aan mezelf: goed luisteren en duidelijk zijn. Ik vind dit een lastige vraag, om het zo over mezelf te hebben.”

Waarom werken jouw medewerkers graag bij jou?

“Omdat ze kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen. We proberen een omgeving te creëren waar volop kansen zijn voor onze medewerkers om door te ontwikkelen. Natuurlijk bepalen wij de koers, maar met de medewerkers samen zorgen wij ervoor dat klanten tevreden zijn.”