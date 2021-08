Actiegroep Ongehoord start petitie tegen Beter Leven-keurmerk

Actie- en onderzoeksgroep Ongehoord is een petitie gestart om het Beter Leven Keurmerk te stoppen. Volgens de groep zorgt dit keurmerk, dat diervriendelijke productie moet garanderen, niet voor meer dierenwelzijn. In plaats daarvan worden consumenten volgens de groep misleid met loze beloftes, waarmee de verkoop van vlees stijgt.

“Het keurmerk komt niet de dieren, maar de dierindustrie ten goede, die het gebruikt om vertrouwen uit te stralen naar consumenten en hogere afzetprijzen te krijgen voor haar producten”, schrijft de groep bij de petitie.

De groep baseert zich op een eigen onderzoek, waarbij de situatie in Beter Leven-bedrijven in kaart is gebracht. Volgens de actiegroep zijn er veel misstanden. “Beelden van Ongehoord tonen gestreste, zieke, gewonde en mishandelde dieren in Beter Leven-bedrijven met 1, 2 en 3 sterren”, schrijft de groep hierover bij de petitie.

Het keurmerk is van de Dierenbescherming en is bedoeld om consumenten inzicht te geven in de situatie van dieren achter het product. “Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker de productie”, schrijft het keurmerk hierover op haar website.

Ongehoord heeft een open brief aan de Dierenbescherming geschreven, met daarin de oproep om te stoppen met het Beter Leven-keurmerk. Daarbij is een rapport bijgevoegd. Hierin wordt volgens de groep aangetoond dat het keurmerk niet heeft geleid tot diervriendelijke veehouderij, noch tot minder diergebruik.”

Een woordvoerder van de Dierenbescherming kan zich hier niet in vinden. Volgens de zegsman draagt het keurmerk wel degelijk bij aan het welzijn van dieren. “Dat is gewoon objectief aantoonbaar.” Daarom gaat de organisatie zeker niet op voorhand stoppen met het Beter Leven-keurmerk, stelt hij.

De Dierenbescherming controleert op de criteria die zij zelf opleggen, zoals het krijgen van net wat meer beweegruimte, zegt de woordvoerder. Maar wanneer de wet wordt overtreden, zoals bij mishandelingen, dan ligt die taak niet bij hen. “Dan moet echt opgetreden worden, maar dat is aan de NVWA”, zegt hij, doelend op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De woordvoerder pleit daarom voor een beter controlesysteem, waarbij ook meer toezicht plaatsvindt. “Dat is waar wij al jaren lang voor strijden.”