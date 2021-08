Dam tot Damloop gaat dit jaar weer niet door

De Dam tot Damloop in het weekeinde van 18 en 19 september gaat opnieuw niet door. Organisator Le Champion meldt dat dat na overleg met de betrokken gemeenten is besloten. Aanleiding voor de afgelasting zijn de meest actuele coronamaatregelen van het kabinet, waarbij de 1,5 meter-maatregel in elk geval tot 20 september van kracht blijft. De startbewijzen van de tot nu toe ingeschreven deelnemers worden doorgezet naar de volgende editie. Die is in het weekeinde van 17 en 18 september 2022.

De Dam tot Damloop is elk jaar en is 10 Engelse mijl lang. De route loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. Vorig jaar ging de hardloopwedstrijd, die normaal zo’n 45.000 deelnemers trekt, ook niet door vanwege de coronamaatregelen. Toen was er wel een speciale ‘Home Edition’, en startten lopers bij hun eigen voordeur.

Volgens de organisator maakt het doorgaans massaal aanwezige publiek langs het parcours, in de openbare ruimte, het voor de veiligheidsdiensten niet mogelijk de 1,5 meter-regel te handhaven. Ook de twee andere grote evenementen in hetzelfde weekeinde, de Dam tot Dam Wandeltocht en Dam tot Dam FietsClassic, gaan niet door. “Het is natuurlijk behoorlijk wrang dat het kabinet in elk geval tot 20 september vasthoudt aan de 1,5 meter regel, terwijl deze sportevenementen in de buitenlucht gepland staan voor 18 en 19 september”, zegt algemeen directeur Ron van der Jagt.

Naast het houden van 1,5 meter afstand is het volgens de organisatie niet te garanderen dat er maximaal 750 personen op het evenemententerrein samenkomen. “Dit aantal kan vooral bij de start en finish op de Dam in Amsterdam en in het Dam tot Dam Park in Zaandam niet worden gegarandeerd. Het zijn onmogelijke voorwaarden voor het kunnen organiseren van het grootste sportieve weekend van Nederland, met onder normale omstandigheden 85.000 fietsers, hardlopers en wandelaars.”

Le Champion gaat ervan uit dat de Amsterdam City Walk op zaterdag 16 oktober en de TCS Amsterdam Marathon op zondag 17 oktober door kunnen gaan. “Zoals het er nu naar uit ziet, wordt de 1,5 meter-maatregel op 20 september opgeheven en kunnen deze evenementen op reguliere wijze plaatsvinden. Mochten er op dat moment nog wel andere beperkingen van kracht zijn, dan zal de organisatie waar mogelijk worden aangepast.”