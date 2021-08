Eerste Nederlanders met evacuatievluchten vertrokken uit Kabul

De eerste Nederlanders zijn geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze zijn onderweg naar Nederland, liet demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag woensdag weten op Twitter. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet bekend. Ook andere details kon het ministerie nog niet geven.

Kaag laat weten “ontzettend opgelucht” te zijn en is blij dat de eerste Nederlanders “eindelijk” in een vliegtuig zitten. “Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd.” Een concreet aantal wilde de bewindsvrouw nog altijd niet noemen.

Dinsdagavond lukte het niet om Nederlanders aan boord te krijgen van een vliegtuig dat mede door Nederland was gestuurd. Dat toestel stond maar een halfuur aan de grond en moest toen weer vertrekken. Volgens Kaag was er te weinig tijd en lieten de Amerikanen geen Afghanen toe op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen. Nederland is afhankelijk van de Amerikaanse krijgsmacht omdat die de luchthaven in handen heeft.

Kaag zei dinsdagavond dat zij hoopt dat de Nederlandse ambassadeur die woensdag naar verwachting landt op het vliegveld van Kabul, kan voorkomen dat zoiets nogmaals gebeurt. “Heel veel mensen waren er met hun gezinnen, met hun kinderen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Ik vind het vreselijk”, zei ze.

Maandag was ook een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan, maar dat kreeg op het laatste moment geen toestemming om te landen op het vliegveld van Kabul.