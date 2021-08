Kamer steunt eigen bijdrage bij coronatoegangstest

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten, als iedereen eenmaal de kans heeft gehad om ingeënt te zijn tegen het coronavirus.

D66, VVD, CDA en Volt dienden woensdag tijdens het coronadebat een motie in waarin de regering wordt gevraagd “toe te gaan werken naar de instelling van een profijtbeginsel bij het testen voor toegang, uitgaande van een eigen bijdrage”. Daarbij moet er wel een regeling worden gecreëerd voor mensen die “niet gevaccineerd kúnnen worden”. Ook moet de eigen bijdrage vervallen als “testen voor toegang ongeacht vaccinatiestatus noodzakelijk wordt”.

Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag aan zo’n eigen bijdrage te willen invoeren voor bezoekers van horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten om bewijs van een negatieve test of vaccinatie te tonen, als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn. De regering vindt dat in deze fase van de pandemie gerechtvaardigd, omdat iedereen binnenkort de kans heeft gehad te worden gevaccineerd.

Coronaminister Hugo de Jonge motiveerde het plan van het kabinet woensdagavond. Op termijn een eigen bijdrage vragen vindt hij geen vorm van directe of indirecte vaccinatiedwang. Dat zou volgens De Jonge het geval zijn als alleen een vaccinatiebewijs toegang verschaft.

Of er dwang of drang van de eigen bijdrage uitgaat, hangt volgens de minister af van de hoogte van het bedrag. Dat zou “de facto toegang kunnen belemmeren”, aldus De Jonge, die als mogelijke eigen bijdrage een bedrag van 7,50 euro noemde. Het gaat het kabinet erom dat gebruikers meebetalen aan de testvoorziening die de overheid biedt, het zogeheten profijtbeginsel. “Is het daarmee een indirecte plicht? Zo zien wij dat echt niet.”

De rest van de Kamer verzette zich fel tegen het idee van een eigen bijdrage. PVV-voorman Geert Wilders vond een eigen bijdrage “een vorm van drang die we niet zouden moeten willen”. Ook SP-leider Lilian Marijnissen zag een scenario waarin “mensen die niet willen of kunnen vaccineren of de test kunnen betalen” worden uitgesloten. “7,50 euro of überhaupt een bedrag, dat kan je niet platslaan. Dat leidt de facto tot een tweedeling.”

Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid sloot een eigen bijdrage niet principieel uit, maar vond dat nog niet alles op alles is gezet om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Daar komt nog bij dat met de herfst op komst er mogelijk een nieuwe golf van besmettingen aankomt. “We gaan nu juist een spannende fase in, waarom zouden we het niet de komende drie maanden houden zoals het is?”