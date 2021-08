Kolonel: we willen drie keer per dag mensen uit Kabul halen

Het ministerie van Defensie wil de komende tijd ongeveer drie keer per dag mensen met een vliegtuig weghalen uit de hoofdstad Kabul. Ze gaan naar een vliegveld in een ander land in de regio, en van daaruit worden ze met een groter vliegtuig naar Nederland gebracht. Dat zegt kolonel Peter Tankink, die de evacuatie coördineert vanuit het ministerie van Defensie in Den Haag.

Het vliegtuig is een C-130 Hercules, waarin plek is voor zestig tot zeventig mensen. Dat kunnen Nederlanders zijn, maar het kan ook zijn dat Nederland mensen van andere nationaliteiten meeneemt. “We proberen geen stoelen leeg te laten. Als we ruimte hebben voor Duitsers, Britten of anderen nemen we ze mee”, zegt Tankink. De kolonel kan “uit diplomatieke overwegingen” niet zeggen waar de mensen naartoe gaan voordat ze naar Nederland komen.

Tankink weet niet hoeveel mensen moeten worden geëvacueerd en hoelang het duurt om iedereen weg te halen uit Afghanistan.