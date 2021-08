Nederlandse ambassadeur en noodteam arriveren in Kabul

Een vervangend Nederlands ambassadeteam is woensdag aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat liet demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) weten op Twitter. Het gaat om de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen voor bescherming. De groep moet op het vliegveld evacuaties naar Nederland mogelijk gaan maken.

Volgens Kaag is het ambassadeteam dat wordt afgewisseld inmiddels terug op Nederlandse bodem. Het Nederlandse personeel van de ambassade in Kabul verliet Afghanistan maandagavond onder grote druk. Het nieuwe team moet meer mensen in veiligheid gaan brengen, waaronder het lokale Afghaanse ambassadepersoneel.

Het Nederlandse ambassadepersoneel werd in de nacht van zaterdag op zondag naar het vliegveld gestuurd wegens dreigend gevaar. Ze moesten volgens Kaag zo snel vertrekken, dat het lokale Afghaanse personeel niet kon worden ingelicht. Die medewerkers troffen zondag een verlaten ambassade aan.