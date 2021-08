Omroep MAX houdt inzamelingsactie voor Limburg

Omroep MAX houdt woensdag een inzamelingsactie voor mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Dat gebeurt in drie live-uitzendingen, gepresenteerd door Dionne Stax en Jan Slagter. Ook is er ‘s avonds in de talkshow Op1 aandacht voor de actie. Volgens Slagter zitten nog veel Limburgers “met de handen in het haar” en hebben ze dringend hulp nodig.

De uitzendingen zijn te zien op NPO 1 om 17.10 uur, 19.00 uur en 20.25 uur en worden gemaakt vanaf het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg. Deze stad werd zwaar getroffen door de wateroverlast.

In de uitzending komen bekende en minder bekende Limburgers aan het woord. Zo zijn André Rieu en Rowwen Hèze aanwezig. Ook schuift Daan Prevoo, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, aan.

Er is door het Nationaal Rampenfonds inmiddels ruim 11 miljoen euro opgehaald, aldus een woordvoerster. Zo’n 190.000 mensen hebben geld gedoneerd.