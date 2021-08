Oud-Hells Angels-kopstuk Lysander de R. naar andere gevangenis

Het voormalige Hells Angels-kopstuk Lysander de R. (39) is uit zijn cel in het Justitieel Complex Zaanstad gehaald en overgeplaatst naar een andere gevangenis. Zijn advocaat Remco Kint bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf. Naar welke andere gevangenis hij is gebracht, weet zijn advocaat nog niet.

“Ik kan het bevestigen, maar meer dan dat weet ik op dit moment niet. Ik heb de cliĆ«nt zelf nog niet gesproken.” De advocaat heeft het zelf nagevraagd bij de gevangenis in Zaanstad, zegt hij.

Eerder schreef De Telegraaf dat de R. personeelsleden en andere gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad intimideerde en zou zorgen voor “een schrikbewind”.