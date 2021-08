Piets weerbericht: Weekend zomertemperaturen

Het is vandaag en morgen nog even doorbijten, maar in het weekend komen de zomertemperaturen. Vrijdag begint het al meer zomer te worden, met droog weer met geregeld zon.

Zaterdag wordt het een volle zomerdag met flink wat zon en een snelle opwarming naar gemiddeld 23 en 24 graden. In het zuiden de 26 of misschien de 27 graden. De avond is nog warm met eerst nog 20 tot 24 graden. Een geschikte avond voor het terras, de camping en de barbecue.

Zondag komt ook met zomerwarmte, maar het wordt ook een dag met soms zware (onweers)buien. Maandag is het ook buiig weer. Of na maandag de zomer kansen maakt? Het zou zomaar kunnen.

Piet Paulusma