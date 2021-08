Segers wil dat VVD en D66 de formatiestukken met de Kamer delen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft in zijn gesprek bij de informateur gevraagd om het stuk van VVD en D66 waar deze dagen over wordt gesproken te delen met de Tweede Kamer. Of zij daartoe bereid zijn, kon een woordvoerder van de partij niet zeggen.

VVD en D66 hebben een inhoudelijk document gemaakt over een aantal grote maatschappelijke thema’s. Een woordvoerder van informateur MariĆ«tte Hamer zegt dat het aan de VVD en D66 is om te bepalen of ze hun stukken willen delen. Die partijen waren woensdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie.