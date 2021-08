De trends voor het najaar: modieus doen mag weer

Erg indrukwekkend is onze zomer niet dit jaar. Regen, regen en nog wat regen. Soms wat zon en dan weer regen. Maar er lijkt toch één lichtpuntje te zijn – als we de cijfers van het CBS en de trendvoorspellers mogen geloven: onze kledingkast mag weer een feestje zijn. Wat trekken we morgen aan?

De joggingbroek mag weer uit

In 2020 hadden we een prachtige zomer, maar waren de omzetcijfers van de kleding- en schoenenbranche nog dramatisch slecht. Het ene na het andere CBS-overzicht vertelde ons dat we niet meer shopten, omdat we toch alleen maar eindeloos in joggingbroeken op de bank hingen. Maar het tij keerde zodra de restricties minder werden: als we weer onder de mensen komen, willen we er toch graag weer een beetje representatief uit zien.

Meer ruimte voor diversiteit

En dus stijgt eindelijk ook de omzet in de kledingbranche weer. Omoda, bekend van de schoenen die ze al meer dan 150 jaar verkopen, durfde het recentelijk zelfs aan een flinke online kledingtak te beginnen. Dat ze er daarbij voor kiezen elk kledingstuk in drie verschillende outfits te laten zien, zegt iets over de markt die misschien wel permanent veranderd is. We willen online kunnen wat we ook in ‘real life’ kunnen, en dat betekent dat er ruimte moet zijn voor diversiteit in onze kleding.

Niet meer lui en comfortabel

Maar sommige dingen veranderen niet. Er waren trendvoorspellers die dachten: ‘nu zijn onze ogen geopend. We willen niet meer in die oncomfortabele mode rondlopen. De BH gaat uit en die onmogelijke pump wordt afgeschaft.’ Zo’n vaart lijkt het niet te lopen. Wie zich inmiddels weer regelmatig op straat of in de kantoortuin waagt, ziet niet ineens massaal BH-loze-vrouwen op gympen aan het werk. Althans, niet meer dan in 2019.

Het einde van de skinny jeans

Wel is één extreem oncomfortabel kledingstuk eindelijk echt de deur gewezen: de skinny jeans. Een hogetaillebroek met wijde pijpen vinden we ineens een stuk mooier. Gelukkig, want die skinnies liepen we al een jaar of 15 in rond, dus die waren wel een beetje op. En het staat maar weinig mensen echt goed. En het zit echt niet lekker. En het is ontzettend leeftijdsonvriendelijk.

Na regen komt zonneschijn

Ook niet echt comfortabel – of saai – zijn de kleuren voor het komende seizoen. We gaan helemaal in het wit. Of goud. Of we zoeken iets uit in knallend oranje, ‘Ibiza-blauw’, fel groen of opvallend geel – als we de Elle of de Cosmopolitan af en toe lezen.

En verder nog: plooirokjes, al dan niet met ruitjes – opvallende breisels, enorme jassen, glitters en psychedelische prints. En nee, de schoenen worden ook niet makkelijker: de pump met punt is er weer, en ook de puntlaars – hoog dit keer, en in alle kleuren van de regenboog. Al kom je gelukkig ook weg met winterslippers, snowboots en afzaklaarzen. Feestelijk hoeft niet altijd pijnlijk te zijn.

Ellende-vrije mode

Misschien nog wel belangrijker: verantwoorde mode is eindelijk hot. Dat wij er oncomfortabel bij willen lopen is natuurlijk prima. Maar het is niet langer oké dat onze mode het leven voor anderen oncomfortabel maakt. En dat maakt al deze glitter en glamour pas echt een feestje.