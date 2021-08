Kaag roept VS op zo lang mogelijk op luchthaven Kabul te blijven

Voor de grootscheepse evacuaties vanaf de luchthaven van Kabul is het volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag belangrijk dat het Amerikaanse leger “zo lang mogelijk” daar aanwezig blijft. Kaag gaat de Verenigde Staten daar samen met een aantal andere landen toe oproepen, zegt ze. “We zijn met alles afhankelijk van wat de Amerikanen doen. Zij hebben de coördinatie met de Taliban.” Duitsland denkt er precies zo over, zegt de minister.

De grootste zorg van het kabinet is nu om “de mensen die we hier naartoe willen halen” zo snel mogelijk in een vliegtuig te krijgen, zo maakte Kaag duidelijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, gezien de chaos rond de luchthaven van Kabul.

Nederland heeft 62 militairen naar Kabul gestuurd om de evacuaties te bespoedigen. Deze commando’s en mariniers gaan de luchthaven niet af, want de wegen daar naartoe staan onder controle van de Taliban, zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Mensen die het land uit mogen met een Nederlands Defensietoestel, moeten dus op eigen gelegenheid naar het vliegveld zien te komen. Dat is afgelopen nacht gelukt, zegt Bijleveld. “We doen er alles aan om mensen in het vliegtuig te krijgen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voegt eraan toe dat intussen tientallen mensen zijn meegenomen door het toestel dat woensdag de ambassadeur, een consulair noodteam en de 62 militairen in Kabul afzette. Ze worden naar een niet nader benoemd land in de regio gebracht. Enkele van hen hebben een Nederlands paspoort. Meer vluchten zullen volgen. “Er kan vandaag gependeld worden”, aldus Bijleveld.

Naast eigen burgers wil Nederland Afghanen evacueren die langdurig voor ons land hebben gewerkt, inclusief hun gezinnen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet duidelijk. Dat was voor de besluitvorming ook “niet van belang”, zegt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). “Het gaat erom dat mensen die nu in nood zijn en voor Nederland gewerkt hebben op deze manier gered kunnen worden en hier een veilige haven kunnen vinden.”