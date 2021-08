Raadkamer beslist over voorarrest twee Mallorca-verdachten

In de zaak rond de dodelijke mishandeling op Mallorca staan donderdag twee verdachten voor de raadkamer van de rechtbank in Utrecht. Die beslist over een verlenging van het voorarrest voor beide Hilversummers van 18 en 19 jaar.

De raadkamer kan het voorarrest met maximaal negentig dagen verlengen. Na die periode vindt in de regel de eerste openbare zitting plaats. De zitting van de raadkamer is donderdag achter gesloten deuren.

Beide Hilversummers zijn begin augustus kort na elkaar opgepakt en worden verdacht van medeplegen doodslag. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de vechtpartij op 14 juli in de badplaats El Arenal op Mallorca, die een 27-jarige man uit Waddinxveen het leven kostte. Het slachtoffer werd op de boulevard dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed.

Beiden worden ook verdacht van het mishandelen van een vriend van de Waddinxvener, wat het OM beschouwt als medeplegen poging doodslag.

De 19-jarige was volgens het OM eerder die nacht tevens betrokken bij een mishandeling bij een horecagelegenheid. Die wordt eveneens als een poging doodslag beschouwd.

Een derde verdachte in de Mallorca-zaak werd afgelopen vrijdag aangehouden, die bij beide geweldsincidenten betrokken zou zijn geweest. Het voorarrest van deze 18-jarige Hilversummer is afgelopen maandag met veertien dagen verlengd.

Het OM verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.