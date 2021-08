AstraZeneca: nieuw middel verkleint kans op ziekte na corona flink

Farmaceut AstraZeneca heeft positieve onderzoeksresultaten gedeeld van een middel voor het voorkomen van coronasymptomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. Na een behandeling met zogenoemde ‘langwerkende antilichamen’ hebben mensen na een coronabesmetting 77 procent minder kans om ziekteverschijnselen te ontwikkelen, aldus AstraZeneca.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken coronavaccins bij een deel van de mensen niet goed, vanwege problemen met hun afweersysteem. Zij zijn dus niet goed beschermd tegen het virus na vaccinatie.

De behandeling die is ontwikkeld door AstraZeneca wordt preventief toegediend. De combinatie van twee verschillende typen antilichamen kan het virus, wanneer het het lichaam binnendringt, herkennen en neutraliseren. Daardoor word je niet ziek.

Het onderzoek werd gedaan onder 5197 deelnemers. 75 procent van hen had onderliggende aandoeningen, waaronder kwalen waardoor de immuunrespons na vaccinatie mogelijk minder goed werkte. Niemand in de groep die de behandeling kreeg ontwikkelde ernstige symptomen of overleed, aldus AstraZeneca.

Het gaat om een voorpublicatie van het onderzoek, wat wil zeggen dat het nog niet is beoordeeld door collega-wetenschappers.