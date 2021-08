Campagne voor verkeersveiligheid na zomervakantie weer van start

Organisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN) begint vrijdag met de jaarlijkse campagne voor verkeersveiligheid vlak na de zomervakantie. Hier doet 80 procent van de gemeenten aan mee. Vanaf maandag zullen de eerste scholen weer de deuren openen. Dat zorgt voor meer verkeersdrukte en ongelukken onder fietsende scholieren, zegt de verkeersveiligheidsorganisatie.

“Het doel van de campagne is dat de schoolomgeving en schoolroutes veilig blijven voor kinderen die naar school gaan na de zomervakantie”, zegt een woordvoerder. De campagne moet voor meer aandacht zorgen voor deze boodschap. Want juist in de periode vlak na de zomervakantie is extra aandacht voor verkeersveiligheid van belang, stelt de organisatie.

VVN roept automobilisten op om met gepaste snelheid te rijden en schoolzones te vermijden. Maar ook kunnen automobilisten volgens een woordvoerder proberen om niet op de momenten waarop scholieren naar school fietsen de auto te pakken. Verder roept de organisatie scholieren op om hun fiets te controleren op mogelijke gebreken en om de schoolroute samen met een volwassene vooraf te oefenen.

Vooral 12-jarige scholieren, die voor het eerst naar de middelbare school gaan, krijgen te maken met ongelukken, ziet Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dat komt mogelijk omdat deze groep scholieren voor het eerst naar de middelbare school moeten fietsen en nog moeten wennen aan een nieuwe route of fiets. Maar absolute aantallen ontbreken, omdat niet alle ongelukken worden bijgehouden. “Maar we zien wel een patroon”, zegt een woordvoerder van de SWOV.

Dit jaar luidt de boodschap van de campagne niet ‘De scholen zijn weer begonnen’ maar ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Volgens VVN zorgt het woord ‘onze’ voor een groter saamhorigheidsgevoel, waardoor automobilisten “sneller geneigd zijn hun gedrag aan te passen”, aldus de organisatie.

Naast het verspreiden van posters en spandoeken wordt vrijdag op meerdere plekken in het land een gedicht voorgedragen met deze boodschap, die ook via video’s wordt verspreid. Verder zal een melding via verschillende navigatiesystemen worden gedeeld voordat bestuurders wegrijden. Dit wordt gedaan in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aanbieders Waze, TomTom en Flitsmeister.

De campagne loopt in iedere vakantieregio drie weken, van één week voor tot twee weken na de schoolstart.