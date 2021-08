De Jonge: het moet beter in stadions, anders mogelijk maatregelen

Het kabinet wil dat voetbalclubs er beter op toezien dat de regels die nu gelden voor wedstrijden ook daadwerkelijk worden nageleefd. Die boodschap hebben ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) overgebracht in een gesprek met de KNVB.

Als er geen verbetering te zien is dit weekeinde “kan dat een aanleiding zijn om maatregelen aan te scherpen” aldus De Jonge. Harder wil de minister het vooralsnog niet stellen. “Ik wil niet met dreigementen gooien. Dat is niet de manier waarop je met elkaar samenwerkt.”

De Jonge benadrukte na afloop van de ministerraad nog maar eens wat de regels zijn voor wedstrijden in stadions. “Twee derde van het stadion mag worden gebruikt, en het is geplaceerd. Dat betekent met je kont op een stoel zitten. Dat willen we echt aanstaand weekend beter zien dan de afgelopen keren.”

In een aantal stadions was de afgelopen tijd een derde van de vakken niet in gebruik, en zat de resterende twee derde vol. Ook dat moet anders. “Geplaceerd moet wel echt geplaceerd zijn”, zegt De Jonge. “Als je met z’n allen op een kluitje gaat staan is daar geen sprake van.”

“De clubs moeten daarop toezien. We hebben een gesprek met de KNVB gehad, dat gesprek heeft de KNVB weer met de clubs.”

De Jonge hoopt dat het niet zo ver komt dat er moet worden ingegrepen. “Dat willen we niet. We willen juist dat er weer genoten kan worden van mooie dingen, zoals voetbal.”

“Wij hebben maandag bij de clubs aangegeven dat het volledig spreiden van het publiek (twee derde) over het stadion van belang is”, meldt een woordvoerder van de KNVB. “De clubs zijn verantwoordelijk voor hoe het in het stadion is geregeld en de gemeente gaat over de handhaving van de coronaregels. We hebben daarom de clubs geadviseerd om met de gemeente in gesprek te gaan zodat over en weer de verwachtingen altijd helder zijn.”