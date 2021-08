Eis OM: weer 13 jaar cel voor ‘spotter’ in liquidatiezaak Huizen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een celstraf van dertien jaar tegen Ali M. voor medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker. De zaak maakt deel uit van het Marengo-proces. Vermeend topcrimineel Ridouan Taghi zou volgens het OM opdracht tot het liquideren van Bakker hebben gegeven.

Bakker (59) werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten. Hij werkte voor de spyshop van zijn zwager. De criminele groepering die er spullen kocht, vermoedde volgens het OM dat er was samengewerkt met de politie. “Er moest een boodschap worden afgegeven”, merkte de advocaat-generaal vrijdag tijdens de zitting van het gerechtshof in Leeuwarden op.

M. (33) zou Bakker in juli en augustus 2015 hebben bespioneerd en informatie hebben doorgespeeld naar de schutter. De rechtbank in Lelystad veroordeelde hem in maart vorig jaar tot dertien jaar cel. “Ik heb er absoluut niks en nooit iets mee te maken, met de dood van die man”, zei M. vrijdag. Hij ontkende met de bijnaam ‘bril’ circa zestig verdachte en versleutelde pgp-berichten te hebben verstuurd. M. merkte ook op dat hij zich beperkt voelt in zijn verdediging omdat uitspraken “consequenties” kunnen hebben. “Die wil ik niet aanvaarden. Deze zaak is een tak van het Marengo-proces dat nog in volle gang is.” Zijn advocaat pleit voor vrijspraak.

Justitie vermoedt dat Gerel P. de schutter was. Hij werd vorige maand opgepakt in Braziliƫ.