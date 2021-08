Hoekstra: nieuwe economische cijfers ‘spectaculair’

De nieuwste voorspellingen over het economisch herstel in Nederland zijn spectaculair. Dat vindt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Volgens het Centraal Planbureau groeit de Nederlandse economie dit jaar met bijna 4 procent, en volgend jaar nog eens met ruim 3 procent. Die voorspellingen liggen hoger dan de eerdere uit juni.

“We hoopten al op goede cijfers, maar dit ziet er echt spectaculair uit”, aldus Hoekstra. We zien dat de werkgelegenheid er goed uitziet, er is een recordaantal vacatures, de staatsschuld pakt minder hoog uit dan we een aantal maanden geleden vreesden. Het tekort dit jaar is veel hoger dan in normale omstandigheden, maar valt toch mee. Dat is allemaal heel goed nieuws.”

De bewindsman benadrukt wel dat er dit jaar ook vele extra miljarden zijn uitgegeven vanwege de coronacrisis. “De schuld van ons allemaal is flink opgelopen.” Hij liet in het midden of de nieuwe cijfers betekenen dat er bij de komende begroting meer ruimte is.