Onderzoek: stemmers PvdA en GroenLinks willen links formatieblok

Mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA of GroenLinks hebben gestemd, vinden dat deze partijen samen moeten gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet, meldt EenVandaag op basis van opinie-onderzoek dat vrijdag werd gehouden. Het onderzoek vond plaats voordat deze twee partijen meldden dat ze in ieder geval gedurende de kabinetsformatie verdergaan met één gezamenlijke Kamerfractie.

Ruim twee derde (68 procent) van de PvdA-kiezers is voor een gezamenlijk blok tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Onder GroenLinks-stemmers kan dit op nog meer bijval rekenen: 86 procent vindt dat een goede zaak.

Gezamenlijk optrekken van PvdA en GroenLinks zou mogelijk een blokkade wegnemen bij VVD en CDA. Zij willen niet met zowel de PvdA als GroenLinks in een kabinet, terwijl de twee linkse partijen elkaar juist vasthouden.

D66-kiezers zien onderhandelingen met een links blok van PvdA en GroenLinks ook wel zitten, blijkt uit het onderzoek van EenVandaag : 85 procent vindt dat acceptabel. Bij VVD-stemmers en CDA-stemmers bestaat weinig animo voor dit plan. Bijna twee derde (64 procent) vindt dit niet acceptabel.

EenVandaag hield het onderzoek vrijdag onder 16.000 leden van het Opiniepanel van het programma.