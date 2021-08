PvdA en GroenLinks vormen één Kamerfractie tijdens formatie

De fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer gaan, in ieder geval in de kabinetsformatie, als één team verder verder. Dat melden de partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver, die vrijdag de hele middag overleg hebben gevoerd over verdieping van de onderlinge samenwerking.

De twee linkse partijen, samen goed voor zeventien zetels, kondigden al voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart aan dat zij voortaan samen zouden optrekken. Ploumen noemt het “een logische stap” dat, nu zij samen meepraten over eventuele kabinetsdeelname, zij daar ook gezamenlijk alle beslissingen over nemen.

Volgens Klaver is er de afgelopen maanden “iets bijzonders” gebeurd. “Na de verkiezingen is de samenwerking tussen onze fracties inniger geworden.” Daarmee zijn ook het vertrouwen en het plezier in de samenwerking toegenomen, zegt de GroenLinks-leider.

Of de nauwere samenwerking de opmaat is tot een definitieve samenvoeging van de Kamerfracties, of zelfs een fusie tussen de partijen, willen Ploumen en Klaver nog niet zeggen. “Het is een soort onontgonnen terrein waar we instappen”, aldus Ploumen. Volgens Klaver is de keuze voor een fusie niet aan hem of aan Ploumen, maar aan de partijen zelf.