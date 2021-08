Reproductiegetal stijgt naar 0,97

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 0,97. Dat is 0,05 meer dan de waarde die dinsdag werd gemeld. Het getal, ook wel de ‘R’ genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander.

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo’n beetje gelijk. Eén persoon besmet gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal besmettingen. Gaat het omhoog, dan stijgt ook het aantal besmettingen.

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van ongeveer twee weken geleden, omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is. Deze vrijdag zien we dus eigenlijk de waarde van donderdag 5 augustus.