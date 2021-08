Twee verdachten aangehouden voor aanslag op Groningse journalist

De politie in Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden op verdenking van brandstichting en poging tot moord op een journalist in Groningen.

De nacht ervoor zouden de verdachten van 31 en 32 jaar oud, beiden uit Groningen, brandend materiaal in en tegen het huis van de journalist hebben gegooid. Niemand raakte gewond, de journalist en zijn partner kwamen met de schrik vrij.

Onduidelijk is nog wat het motief is geweest voor de aanslag op Willem Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom. Dat wordt onderzocht. De politie had donderdag beelden gedeeld van de aanslag waarop de verdachten herkenbaar te zien waren. Door onderzoek en tips die daarna binnenkwamen, kon de politie de twee mannen aanhouden.

“Niet alleen de politie heeft deze zaak hoog opgenomen, we zien dat mensen veel hebben meegedacht”, zegt districtschef Frank Smilda. “De beelden zijn massaal gedeeld en de tips hebben er mede voor gezorgd dat de verdachten zo snel konden worden aangehouden.” De politie vraagt iedereen nu de beelden in het belang van het onderzoek te verwijderen en niet meer te delen.

In de nacht van woensdag op donderdag gooiden twee mannen molotovcocktails door het raam van de voordeur van de bovenwoning aan de Mutua Fidesstraat. Er ontstond brand in het huis, maar Groenveld en zijn partner wisten het vuur zelf te doven. Ook voor de woning werd brandbaar materiaal aangetroffen.

De politie zei eerder niet over de aanleiding te speculeren, maar stelde: “Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.” Volgens Dagblad van het Noorden werden eerder adresgegevens van Groeneveld op internet gedeeld. Het is niet duidelijk of het incident hiermee samenhangt.

Een week geleden zei Groeneveld in een interview met Villamedia, een website over journalistiek, dat hij tegenwoordig vaker over zijn schouder kijkt als hij door de stad loopt. Groeneveld kreeg eerder al te maken met intimidaties en bedreigingen, zijn ruiten werden al eens ingegooid. Dat zou te maken hebben met publicaties van zijn hand.