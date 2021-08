Tweede Kamer wil duidelijkheid over begeleiding evacués Kabul

Vrijwel de hele Tweede Kamer wil van demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) weten wat Nederlandse militairen kunnen doen om mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren. Andere landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, brengen actief personen vanuit Kabul naar het vliegveld.

Maar Nederlanders en Afghanen die naar Nederland mogen, moeten zelf het vliegveld zien te bereiken. Ze worden vaak tegengehouden bij controleposten van de Taliban. Ook Amerikaanse troepen weigeren hen soms toegang tot het vliegveld.

De indieners van de Kamervragen willen weten wat Nederland kan doen met de bondgenoten ter plaatse om ook Nederlanders en andere evacués naar het vliegveld te krijgen. Ook willen ze weten of een militair advies verhindert hen op te halen of dat er iets anders speelt. Verder zijn er vragen over het aantal evacués. Dat blijkt met in totaal ongeveer 700 fors hoger te liggen dan eerder gedacht. De partijen willen met spoed antwoord van de minister.

De ondertekenaars van de Kamervragen zijn samen goed voor ongeveer 120 van de 150 Kamerzetels. De PVV, FVD, JA21, Groep Van Haga en Fractie Den Haan hebben zich niet bij de vragen aangesloten.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zei vrijdag dat “alle mogelijkheden” onderzocht worden om de mensen naar Nederland te halen. “Maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is.”