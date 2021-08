Zo vind je een vacature voor een monteur in Nederland

Van alle grote steden in ons land, is Almere er eentje die niet genoeg gezien wordt. En dat is jammer, want Almere heeft veel te bieden en is groter dan veel mensen denken. Met bijna 200.000 inwoners is dit een middelgrote tot grote stad voor ons land. Er is dus ook veel werk in Almere, en met name aan mensen die met hun handen kunnen werken is tekort. Zoek jij een vacature monteur in Almere? Die ga je waarschijnlijk snel genoeg vinden.

Een vacature vinden

Via websites als www.wr.nl kun je allerlei interressante vacatures vinden, zo ook voor monteurs in Almere. WR heeft een groot netwerk in Almere en omgeving, dus de kans dat je een passende vacature vindt is daar groot. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet.

Monteur worden: wat zijn de mogelijkheden?

De vacature voor een monteur is niet altijd hetzelfde. Dat heeft te maken met de grote diversiteit aan werkzaamheden binnen dit vakgebied. Een monteur voor een internetprovider doet bijvoorbeeld heel iets anders dan een monteur bij een leverancier van zonnepanelen. Welk type functie bij jou past hangt van een aantal factoren af:

Heb je dit werk vaker gedaan?

Zo ja, in welke tak van de montage was dat?

Hoeveel ervaring heb je?

Heb je voor het vakgebied relevante cursussen en opleidingen gevolgd?

Je wil niet alleen een leuke werkplek waar je gelukkig kunt zijn, je wil ook geld verdienen. Monteurfuncties kan dat goed mee, juist omdat er zoveel mensen zijn die het niet willen of niet kunnen. Met je handen werken moet je namelijk wel talent voor hebben.

Monteurs in de bouwsector

Met name in de bouwsector wordt zeer regelmatig gezocht naar monteurs. Bij het regelen van installaties in woningen en kantoren is geregeld de hulp van een monteur nodig. Er zijn verschillende types monteurs binnen deze sector actief, met en zonder vooropleiding.

Monteurs in de industrie

Niet alleen in de bouw is veel vraag naar monteurs. Ook in de industrie zien we dat de vraag alsmaar toeneemt. Monteurs in de infrastructuur houden zich bezig met allerlei takken van sport. Zo kunnen ze werkzaam zijn op productielijnen of in fabriekshallen. Maar ook in de machinebouw of op machineparken kun je werkzaam zijn als monteur. Elektrisch materiaal op industrieel niveau plaatsen gebeurt ook door een monteur. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Voor die laatste heb je vaak wel relevante opleidingen en cursussen nodig. Deze kun je in sommige gevallen via de werkgever halen. Als dit mogelijk is, wordt het vaak toegelicht in de vacature.

Werken in Almere

Waarom zou je dan juist als monteur aan de slag gaan in Almere? Dat is een goede vraag. In de grootste steden van het land is de vraag naar monteurs immers groter. Het aanbod is echter ook groter, dus je moet harder knokken om aangenomen te worden. Daarnaast zijn er bepaalde vormen van industrie en bouw die je niet vindt in of rondom de hoofdstad. Daarvoor moet je op plekken zoals Almere zijn.