2467 nieuwe coronagevallen, weekgemiddelde gestegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2467 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn ruim 200 nieuwe gevallen meer dan vrijdag. Het zevendaags gemiddelde is opnieuw hoger dan een week geleden.

Afgelopen zeven dagen dagen werden gemiddeld 2401 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zaterdag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2312 gevallen per dag. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe coronagevallen ook over een langere periode gemeten niet daalt.

Het RIVM maakt zaterdag melding van acht nieuwe sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een coronagerelateerd sterfgeval is geregistreerd.

In Amsterdam kreeg het grootste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 243. In de hoofdstad werden ook drie van de sterfgevallen geregistreerd. In Rotterdam hoorden 137 mensen dat ze besmet zijn, in Den Haag 122, in Almere 72 en in Utrecht 50.