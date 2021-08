Het KNMI waarschuwt in de nacht van vrijdag op zaterdag voor dichte mistbanken, die kunnen zorgen voor zicht van minder dan 200 meter. Wegens de mist is code geel afgegeven in het midden van het land, maar ook elders kunnen dikke mistbanken ontstaan.

Het weerinstituut waarschuwt dat de mist verraderlijk kan zijn voor het wegverkeer, omdat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. In de loop van de vroege zaterdagochtend lost de mist naar verwachting weer op.