Douane vond in 2020 twee keer zoveel namaakartikelen als normaal

De douane heeft vorig jaar ruim 850.000 stuks namaakartikelen zoals nep-merkschoenen onderschept, laat de organisatie weten na berichtgeving van de NOS. Dat waren er ruim twee keer zoveel als in 2018. De verdubbeling houdt mogelijk verband met de coronacrisis, aldus de douane, aangezien mensen veel meer online bestelden.

“Ze zien op een website een paar merkschoenen voor een lage prijs en denken: dat wil ik wel”, aldus een woordvoerder van de douane. Behalve schoenen werden met name nagemaakte merktassen en -kleding gevonden.

In de eerste helft van dit jaar werden 211.000 namaakartikelen onderschept, maar het valt volgens de woordvoerder nog niet te zeggen of dit betekent dat het totale aantal vondsten dit jaar weer zal dalen tot het niveau van voor de coronacrisis. Een vondst wordt pas meegerekend als deze groot genoeg is, terwijl er dit jaar vooral veel kleine zendingen zijn gevonden, zoals een los paar schoenen. Aan het einde van het jaar wordt alles bij elkaar opgeteld en kan er een vergelijking worden gemaakt met voorgaande jaren. “Daar is het nu nog te vroeg voor.”

In 2019 onderschepte de douane bijna twee miljoen stuks namaakartikelen, maar dat aantal is vertekend door één zending met meer dan een miljoen stuks namaakmedicijnen.