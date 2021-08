Man neergestoken in Rotterdam, een verdachte aangehouden

Een 28-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergestoken op het Schouwburgplein in Rotterdam met een mes. Het steekincident vond plaats iets voor 00.30 uur, enkele minuten daarna heeft de politie een 30-jarige verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, het is nog onduidelijk hoe hij eraan toe is. Zowel het slachtoffer als de verdachte komen uit Den Haag. Mogelijk waren er meer mensen betrokken bij het steekincident, de politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.