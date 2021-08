Aantal nieuwe coronagevallen kruipt omhoog

Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaam weer op te lopen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer mensen positief getest dan in de week ervoor. Bijna een jaar geleden vormde deze periode, het einde van augustus en het begin van september 2020, de aanloop naar de tweede coronagolf.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.806 mensen positief getest op het coronavirus. In de week ervoor waren 16.181 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is een toename van bijna 4 procent. Het is naar verhouding de grootste stijging in een week tijd sinds 21 juli, toen de vierde golf piekte.

De stijging is het grootst in de provincie Flevoland. Daar zijn in de afgelopen week 734 mensen positief getest, omgerekend 171,4 op elke 100.000 inwoners. De week ervoor waren er 553 positieve tests, oftewel 129,1 per 100.000. Dat is een toename van bijna 33 procent. De grote stijging komt door het aantal uitbraken in Almere.

Flevoland heeft naar verhouding nu meer gevallen dan Amsterdam-Amstelland. Daar testten in de afgelopen week 170,5 op elke 100.000 mensen positief, een toename van net geen 10 procent.

In de regio IJsselland steeg het aantal positieve tests met bijna 25 procent, in Brabant-Noord met ruim 22 procent en in Drenthe en Gelderland-Zuid met ongeveer 15 procent. In totaal steeg het aantal positieve tests in 17 van de 25 veiligheidsregio’s.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook redelijk hoog. Mede daardoor gaat het risiconiveau in een paar regio’s woensdag misschien weer omhoog. Gelderland-Midden zou in één keer twee stappen omhoog kunnen gaan, van het een na laagste niveau (zorgelijk) naar het hoogste niveau (zeer ernstig). Ook Twente zou naar zeer ernstig kunnen gaan. Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland blijven waarschijnlijk op het hoogste treetje staan. Zeeland, IJsselland en Brabant-Zuidoost gaan mogelijk één stap omhoog, van zorgelijk naar ernstig.

Op de Europese coronakaart, die donderdag komt, verandert voor Nederland waarschijnlijk nog niet zo veel. Limburg lijkt van rood naar oranje te gaan. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland blijven vermoedelijk rood en de rest van het land blijft vermoedelijk oranje.