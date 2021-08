Aruba komt opnieuw met avondklok

Op Aruba heeft de regering opnieuw een avondklok ingesteld. Die geldt van 22.00 uur tot 05.00 uur en gaat zondag in. De avondklok geldt in eerste instantie tot 1 september. Alle zaken moeten tot die tijd om uiterlijk 21.00 uur sluiten.

Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen periode. De situatie in het ziekenhuis is kritiek. Er is een gebrek aan gekwalificeerd personeel om de coronapatiënten op te vangen.

Aruba heeft Nederland eerder al om hulp gevraagd. Die komt dit weekend aan. Toch blijft de situatie zorgelijk. Het ziekenhuis heeft alle specialisten op het eiland gevraagd hun reguliere werk te laten liggen en te helpen bij de behandeling van de Covid-patiënten in het ziekenhuis. Toch benadrukt de directie dat er geen reden is tot paniek en dat de situatie nog onder controle is.

Op Aruba geldt al enige tijd een alcoholverbod in de openbare ruimte. Daar komt nu een samenscholingsverbod bij. Verder mogen onder meer bioscopen, winkels en kerken niet meer dan 50 procent van het maximaal toegestane aantal klanten binnenlaten. In restaurants mogen niet meer dan vier mensen aan een tafel zitten.