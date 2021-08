Nederland stuurt extra militairen naar Kabul

Nederland stuurt extra militairen om te helpen bij de evacuaties uit Afghanistan. Om hoeveel militairen het gaat, wil het ministerie van Defensie zondag niet bekendmaken. De versterkingen moeten de 62 militairen van de Nederlandse special forces helpen die al in Kabul aanwezig zijn.

De special forces die al in Kabul aanwezig zijn, kwamen daar afgelopen week aan. Het team dat nu onderweg is, gaat hen helpen. Een ingewijde meldt dat het ook gaat om speciale eenheden. Daarnaast worden in Nederland militairen in paraatheid gebracht van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade. Zij kunnen snel ingevlogen worden als het nodig is.

Volgens Defensie worden de militairen ingezet om de vliegtuigen, evacués en het consulair noodteam in Kabul te beveiligen. Details over de werkzaamheden van de militairen brengt de krijgsmacht niet naar buiten.