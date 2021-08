129 evacués uit Afghanistan geland, onder wie 18 Nederlanders

Maandagochtend is een chartervlucht met 129 evacués uit Afghanistan geland op Schiphol, meldt het ministerie van Defensie. Achttien inzittenden van het toestel, dat vertrok vanaf de luchthaven van de hoofdstad Tbilisi in Georgië, hebben een Nederlands paspoort.

Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben en ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming, zegt een woordvoerder van het ministerie. Maandag wordt rond 16.00 uur een volgende vlucht met evacués in Amsterdam verwacht. Die is vertrokken uit Islamabad, de hoofdstad van Pakistan.

Defensie gebruikt de vliegvelden in de twee hoofdsteden als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul landen eerst daar, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen.