Achthonderd mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Nederland heeft inmiddels achthonderd mensen uit Afghanistan geëvacueerd, meldt de ambassadeur van Nederland in Afghanistan in gesprek met het radioprogramma Nieuws en Co. Het gaat om Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse missie in het land hebben geholpen.

“We hopen de komende dagen een flinke slag te maken”, vertelt ambassadeur Caecilia Wijgers vanaf het vliegveld in de hoofdstad van Afghanistan. Ze schat dat er nog honderden mensen geëvacueerd moeten worden. Ook blijven zich nieuwe mensen melden.

Of het gaat lukken om alle evacués voor 31 augustus uit het land te halen, is nog niet zeker. “Het is lastig”, aldus de ambassadeur, die zegt daar verder niet veel over te kunnen vertellen. De Taliban willen geen aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld na die datum.

Volgens Wijgers is de situatie op het vliegveld erg gespannen. “En dat neemt elke dag toe.” Zo vertelt ze over schrijnende taferelen aan de poorten van het vliegveld. “Mensen proberen met man en macht binnen te komen.” De Taliban doen buiten het vliegveld aan “crowd control”, zegt Wijgers. “Dat gaat er af en toe hardhandig aan toe. Mensen worden geslagen en er wordt in de lucht geschoten.”