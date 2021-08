Docent UvA: ik neem ontslag vanwege versoepeling onderwijs

Matt Cornell, docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), neemt ontslag omdat hij de versoepeling van de coronaregels op de universiteiten onverantwoord vindt. “Alleen zij die volledig gevaccineerd zijn zouden welkom moeten zijn op de campus”, schrijft Cornell in een opiniestuk in het studentenblad Folia.

Studenten en docenten hoeven binnenkort geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden. De overheid beperkt wel het aantal studenten dat in een collegezaal mag zitten. “Zoals vele andere bedrijven die op winst belust zijn of doen alsof ze dat zijn, heeft de UvA ervoor gekozen zich te richten op wat toegestaan is, in plaats van wat verantwoord is”, schrijft Cornell. Volgens hem wordt de universiteit “medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze crisis heeft aangepakt”.

De UvA heeft voor het komende collegejaar een paar regels ingesteld. Zo moeten mensen binnen een mondkapje dragen, tenzij ze zitten tijdens de les, en zijn er looproutes door de gebouwen. Cornell noemt zulke maatregelen “hygiënetheater” en “een grap”.

De Universiteit van Amsterdam laat in een reactie weten: “Wij vinden het ontzettend belangrijk om na 1,5 jaar onlineonderwijs weer colleges op de campus te kunnen aanbieden. Studenten vonden het niet prettig om zoveel onderwijs op de computer te volgen. Ze kregen last van mentale problemen en gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Fysiek onderwijs is onontbeerlijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.”

Het is volgens de universiteit heel ingewikkeld om fysiek les te geven op 1,5 meter afstand. “Dan kun je maar 30 procent van je capaciteit inzetten voor onderwijs. Docenten moeten dan tegelijk fysiek en online lesgeven. Dat is een onevenredige belasting en je bent dan niet voor iedereen toegankelijk.”

De universiteit zegt te begrijpen “dat er zorgen bestaan gezien de huidige stand van de pandemie. Alle universiteiten volgen de regels die door het kabinet zijn vastgesteld. En het is aan mensen zelf of ze het ermee eens zijn of niet.” Over het aangekondigde opstappen van Cornell zelf wil de UvA niets zeggen, “als werkgever kunnen wij dat niet doen met het oog op privacy”.

Cornell is niet de eerste universitair docent die zich uitspreekt tegen de manier waarop het hoger onderwijs omgaat met de coronapandemie. Vorige week pleitte Femke Nijboer, docent aan de Universiteit Twente, er in de studentenkrant U-Today voor alleen gevaccineerde studenten toe te laten tot de campus en de collegezalen.