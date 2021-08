Haringvlietbrug versmald en snelheid verlaagd

Op de Haringvlietbrug verlaagt Rijkswaterstaat de maximale snelheid vanaf maandag van 100 naar 50 kilometer per uur. Ook worden in beide rijrichtingen van de A29 de twee rijstroken versmald en de parallelbaan wordt afgesloten voor auto’s. De brug opent één keer per week voor hoge scheepvaart.

Afgelopen weekend was de brug, die de Hoeksche Waard verbindt met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant, grotendeels gesloten ter voorbereiding op de verkeersmaatregelen. Die zijn nodig omdat aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd, lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt. Dat sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid, gewicht en snelheid van het verkeer.

De maatregelen duren tot aan de renovatie van de brug in 2023.