Ruim 300 Nederlanders en Afghanen klaar voor evacuatie uit Kabul

Op het vliegveld van Kabul wacht een groep van 310 Nederlanders, tolken en Afghanen die acuut gevaar lopen op evacuatie. Ze zijn daar afgelopen nacht aangekomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zondag meldde het ministerie dat een groep van 207 ambassademedewerkers en hun gezinnen die zaterdag werden geëvacueerd uit Kabul allemaal onderweg naar Nederland waren of hier al waren aangekomen. De medewerkers zijn vrijwel de volledige Nederlandse ambassadestaf uit het land. Toen vorige week het personeel met een Nederlands paspoort werd geëvacueerd, bleven zij achter. Het was volgens het ministerie op dat moment niet mogelijk om ze het land uit te helpen. In de dagen daarna bleek dat ook ingewikkeld door de veiligheidssituatie in het land en met name rond de luchthaven.