Schooljaar in regio Noord van start

Basis- en middelbare scholen in de regio Noord gaan maandag weer open. Ten opzichte van het vorige schooljaar zijn de coronaregels hier en daar iets veranderd.

Zo hoeven leraren en leerlingen die minstens twee weken volledig zijn inge├źnt in het nieuwe schooljaar niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Verder hoeven alleen nog niet-gevaccineerde leraren in het basis- en middelbaar onderwijs en niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs twee keer per week een zelftest af te nemen.

Op middelbare scholen moet 1,5 meter afstand worden bewaard tussen leraren en leerlingen en ook blijft het dragen van mondkapjes in gangen en kantines voorlopig nog verplicht. Op basisscholen geldt dat volwassenen, zoals ouders of verzorgers en leraren onderling afstand tot elkaar moeten houden. Voor kinderen in het basisonderwijs gelden geen beperkingen, behalve de algemene regels zoals thuisblijven bij klachten.

Tot de regio Noord behoren alle gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland. Daarnaast vallen alle Flevolandse gemeenten met uitzondering van Zeewolde onder de regio Noord, evenals Hattem in Gelderland en Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude in Utrecht.

In de regio Midden begint het nieuwe schooljaar op maandag 30 augustus en in de regio Zuid op maandag 6 september.